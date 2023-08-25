Замглавы МИД РФ оценил шансы вступления Белоруссии и Казахстана в БРИКС

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Белоруссия и Казахстан – надежные партнеры. После завершения первого этапа расширения организации, будут рассмотрены заявки на вступление этих государств. Данные кандидатуры имеют особенное положение.

«Казахстан и Белоруссия, разумеется, среди наших ближайших партнеров. Разумеется, мы приоритетное внимание уделим этим странам, когда будем рассматривать дальнейший ход [расширения БРИКС]», - отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что в ближайшее время БРИКС примет шесть стран. Вступление новых участников пройдет в рамках первого расширения, но после начнется еще один этап расширения. Такой информацией поделился Сирил Рамапоса в четверг, 24 августа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что в настоящее время на вступление в БРИКС подали заявки 15 стран.

Спикер Сергей Рябков отметил, что каждый новый участник будет наделен всеми правами и обязанностями, что и образовавшаяся «пятерка». Он уверен, что члены окажут положительное влияние на развитие организации.

«Мы не сомневаемся, что новобранцы внесут очень существенный и во многом уникальный вклад в развитие нашего объединения», - заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Эксперты активно обсуждают расширение БРИКС. Член исполнительного совета германского Фонда Бертельсмана Даниэла Шварцер рассказала, для каких стран расширение станет стратегическим успехом.