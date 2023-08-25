Замглавы МИД РФ оценил шансы вступления стран Запада в БРИКС

Спикер Сергей Рябков рассказал, что каждый действующий и новопринятый участник БРИКС не вводит незаконные санкционные меры против других стран. Это главный критерий для присоединения к организации. Запад выбрал противоположную политику. Не может быть и речи, чтобы страны Запада присоединились к БРИКС.

«Что касается западной группы, то она вся в совокупности и каждый ее участник по отдельности проводят ровно противоположную линию, поэтому не может бы и речи не только о приглашении в состав БРИКС, но и даже на мероприятия нашего объединения кого-либо из этой группы. Это абсолютно исключено. И этой линии мы будем придерживаться дальше», - заявил замглавы дипведомства Сергей Рябков

Замглавы МИД РФ подтвердил информацию о том, что шесть стран будут приняты в рамках первого этапа расширения БРИКС, после завершения которого начнется второй. В настоящее время есть 15 заявок о присоединении к организации. Во второй очереди особое внимание будет уделено заявкам Белоруссии и Казахстана – странам, которые выступают надежными партнерами России.