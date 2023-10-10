Зампред ЦБ Заботкин: В предстоящие месяцы ожидается замедление темпов роста цен

Зампред ЦБ Алексей Заботкин во время общения с журналистами в кулуарах Госдумы высказал мнение, что в ближайшее время темпы роста цен в России будут снижаться, пишет агентство « РИА Новости ».

Зампред ЦБ также спрогнозировал, когда россиянам ожидать пика годовой инфляции. Это произойдет в период с весны по лето 2024 года. В настоящее же время максимальную точку роста достигают цены на товары. Это стало последствием проведения денежно-кредитной политики. Ситуация в скором времени изменится.

Алексей Заботкин недавно уже прогнозировал, что ждет население РФ в 2024 году. Так, размер ключевой ставки может достичь 12,5%. Ожидается уменьшение инфляции, что отразится на размере ключевой ставки. Она снизится до 6,5% (максимальный показатель).

В 2024 году эксперты прогнозируют рост ВВП. Есть все основания полагать, что уровень инфляции достигнет 4%, тогда продолжится рост кредита в реальном выражении. Чтобы прийти к такому показателю инфляции, регулятор намерен и далее придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.

В свою очередь ЦБ подготовил план развития экономики на ближайшие годы.