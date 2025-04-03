Зараженные киви из Ирана допустили к продаже в Свердловской области

В торговых сетях Саратовской области будут реализовывать киви, в которых сотрудники Россельхознадзора обнаружили вирус, сообщил glavny.tv со ссылкой на региональное ведомство.

В пресс-службе Россельхознадзора проинформировали, что в партии киви был обнаружен вирус. Сотрудники провели необходимые исследования. Они уверены, что выявленное заражение никак не передается людям через употребление в пищу плодов киви. Основным способом распространения вредителя считается посадочный материал. Угроза жизни или здоровья покупателей отсутствует.

«Поскольку основной способ распространения вредителя — через посадочный материал, а сами плоды не опасны, продукция допущена к реализации», — пояснили в ведомстве.

Ранее диетолог Людмила Денисенко поделилась, как во время праздничных мероприятий не переедать. В первую очередь стоит обратить внимание на меню. Желательно исключить блюда с высокой калорийностью. В качестве десерта подойдут несладкие фрукты, например, киви. Фрукты положительно влияют на организм, насыщая его витаминами. Нутрициолог Ольга Марьясова напоминала, что в киви содержится большое количество витамина С.

Ранее сообщалось, что жители Владивостока возмущены продажей гнилых апельсинов и мандаринов по акции.