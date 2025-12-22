Заснеженные водоемы Приморья манят рыбаков: улов россиянина прославил его в Сети

По данным издания, рыболовный марафон жителя региона начался с терпеливого ожидания поклевки на одном берегу реки Раздольная. Когда рыба не спешила проявлять активность, рыбак решил перейти на противоположный берег. Усердный приморец за несколько часов пробурил целую сеть из нескольких десятков лунок.

Активная стратегия потребовала немалых физических усилий, но в итоге себя полностью оправдала. Улов оказался настолько богатым, что рыбаку удалось не только обеспечить себя свежей добычей, но и вызвать волну восхищения в сообществах единомышленников в социальных сетях. Его фотографии с трофеями стали ярким доказательством того, что даже в зимних условиях приморская природа способна щедро вознаграждать настойчивость и правильно выбранную тактику.

Ранее сообщалось, что в деревне под Можайском на реке трагически погиб рыбак. Несмотря на инцидент, через несколько дней рыбак-экстремал вышел на неокрепший и опасный лед Можайского водохранилища.