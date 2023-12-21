Жалоба медиков из Прикамья Путину обоснованная: прокуратура выявила нарушения

Сотрудники скорой помощи из Кудымкара записали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину еще в начале декабря. Медики сообщили, что не получают стимулирующие выплаты в том объеме, как утверждено законодательными актами. Прокуратура отреагировала на жалобу, сообщает properm.ru .

Жалобы медиков обоснованные. Прокуратура выявила нарушения в заполненных актах при начислении выплат. Администрация больницы оценивала объем работы, который выполняли сотрудники скорой помощи. На основании полученных данных инициировала двойную систему расчета выплат.

Главврач Игорь Уточкин был проинформирован о результатах проверки. Прокуратура опротестовала локальные акты. Главный врач обязан проконтролировать устранение нарушений.

Сотрудники скорой помощи уже получили перерасчет. После жалобы президенту к медикам приезжали глава Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель краевого Минздрава Анастасия Крутень.

Итоговая пресс-конференция Владимира Путина прошла 14 декабря. Через несколько дней в таком же формате на вопросы представителей украинских СМИ отвечал Владимир Зеленский.