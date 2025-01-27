Женщинам-водителям в Новокузнецке дали доброе прозвище

Пресс-служба администрации Новокузнецка поделилась данными о реализации проекта «Женский батальон», в рамках которого женщин обучают вождению автобусов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Издание напомнило, что проект начал действовать с июля 2024 года. Первой ученицей, которая вышла на рейс, стала горожанка Ирина Попова. Она рассказала о помощи коллег и благодарности пассажиров. Теперь три новых водителей женского пола начали работу на автобусных маршрутах. В администрации отметили, что сотрудников по-доброму называют «первыми ласточками». Новых сотрудниц в первый рейс отправили в форме с сигнальными элементами.

В пресс-службе отметили, что обучение проходит за счет города. Главная цель программы — решить проблему дефицита кадров и трудоустроить жителей.

«Проект выгоден всем. Новые сотрудники не тратят на обучение свои деньги и получают гарантированное трудоустройство. Загружаем работой автошколы. И, самое главное, восполняя кадровый дефицит», — сообщил генеральный директор Национальной Транспортной Ассоциации Борис Правилов.

Спикер добавил, что надежность и качество обслуживания пассажиров улучшается благодаря реализации проекта. По данным перевозчика «Питеравто», в ближайшее время на рейс выйдет еще 20 новых сотрудниц.

Ранее сообщалось, что водитель-ваххабит остановил набитый пассажирами автобус в Петербурге из-за намаза.