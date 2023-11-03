«Жестко толкают к замораживанию»: Киевский эксперт рассказал о переломе позиций в СВО

Киевский политолог Андрей Золотарев дал оценку событиям в зоне СВО, спрогнозировал развитие событий на ближайшее будущее и рассказал, что ожидает президента Украины Владимира Зеленского, сообщает агентство «РИА Новости» .

Эксперт Андрей Золотарев считает, что в ближайшее время партнеры Украины будут настаивать на временном перемирии.

«Судя по всему, нас будут достаточно жестко толкать к замораживанию», - отмечает эксперт

Президент Украины не раз говорил, что для Украины цель СВО - это вернуть все территории, которые входили в черту независимого государства на момент 1991 года. Если Киеву придется идти на какие-то уступки и временно замораживать конфликт, то у Зеленского начнутся проблемы. Он сам поставил себя в такие рамки. Получится, что обещание перед народом политик не сдержал. Эксперт считает, что наступит «политическая смерть» Владимира Зеленского.

Актуальными сразу станут остальные вопросы: почему жители Украины были вынуждены покинуть родину и сколько из них вернется из стран Европы. Сколько воинов погибло в зоне СВО. Что стало с экономикой Украины, почему она разрушена и ослаблена.

«Неужели оно того стоило?», - размышляет эксперт

Ранее американское издание Time опубликовано материал, автор которого говорит об усталости от Украины многими странами Запада и США. Также отмечает, что близкое окружение Зеленского уже и само не верит в победу и видит полный крах, но президент никого не слушает. Украинский эксперт Олег Соскин уверен, что опубликованный материал негативно отразится на репутации украинского лидера.