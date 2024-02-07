Житель Первоуральска добился через суд компенсацию за падение на крыльце своего дома

Свердловский облсуд рассказывает, что упавший на крыльце своего дома житель Первоуральска взыскал с управляющей компании 380 тысяч рублей, сообщает tagilcity.ru .

Мужчина упал на крыльце и сломал руку. Ему провели несколько операций. Лечение было длительным. Некоторое время он был ограничен в своих действиях. Он подал в суд на УК «Новый горизонт» с требованием выплатить ему 500 тысяч рублей. Начались судебные разбирательства.

Представители компании вину не отрицали, но считали, что мужчина также виноват в происшедшем. Ему следовало быть более осторожным. Они предложили уменьшить сумму компенсации минимум до пяти тысяч рублей, а максимум — до 50.

Суд постановил, что УК «Новый горизонт» должна выплатить 380 тысяч рублей. Представители компании подавали апелляционную жалобу, но суд отказался отменять прежнее решение.

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