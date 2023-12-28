Житель Петрозаводска перфоратором чистил снег на улице города

Пользователи социальных сетей поделились видео. Главным героем стал местный житель, который чистит (или правильнее сказать выдалбливает) снег перфоратором, сообщает karelinform.ru .

Мнения пользователей разделились. Одни уверены, что мужчина просто устал от бездеятельности коммунальных служб, которые не чистят снег.

«Такого я ещё не видел. Когда нервы сдали», — пишет в соцсетях автор ролика.

Подобная точка зрения вполне уместная. Со слов горожан в Петрозаводске большие проблемы с очищением дорог от снега. Жители постоянно жалуются, что налоги с их заработных плат снимают, но коммунальщики работу не выполняют. Снег не чистят ни на проезжей части, ни на тротуарах.

Пользователи ранее отправляли видео, как прохожий передвигался по городу на лыжах. Многие отметили, что это единственный способ ходить по тротуару в городе, где никто не чистит снег.

Видео с перфоратором некоторые пользователи назвали хайпом. Местная жительница написала, что мужчина приходил также на другую улицу города, немного поработал инструментом и ушел, так ничего не очистив.

«Они и на Мерецкова-Володарского чуть подолбили и уехали. Хайп какой-то».

Мужчина проводил работы в новогодней шапочке.

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