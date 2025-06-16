Жители элитного района в Кемерово рассказали о негативных последствиях массовых гуляний

Жильцы написали, что одна из основных проблем — отсутствие достаточного количества парковочных мест. В День России кемеровчане также отмечали День города. По словам жильцов, горожане приезжали на массовые гулянья, парковали автомобили в их дворах и уходили. В итоге проезд ко многим домам оказался перекрытым. Люди опасаются, что в случае необходимости к квартирам не смогут подъехать машины экстренных служб. Прецедент уже был.

«А такие случаи были: 9 мая этого года бригада скорой пешком шла до пациента (в ГАИ заявление есть)», — указано в соцсетях.

Жильцы рассказали, что после торжественного салюта обычно люди приходят во дворы и продолжают праздновать, распивая спиртные напитки. Как следствие, утром двор превращается в свалку. Кроме того, горожане не могут спать и отдыхать из-за криков под окнами.

По данным издания, в соцсетях жители просят местные власти помочь в решении проблемы. Один из способов позволить всем горожанам комфортно проводить время во время праздников — на время массовых гуляний закрывать близрасположенные дворы. Впускать людей и машины можно по предъявлению документов с указанием прописки.

Ранее сообщалось, что жителей Подольска пригласили на Купальский вечер.