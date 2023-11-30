Жители Карелии критикуют местную власть: автомобили скорой помощи буксуют в сугробах

В Карелии выпало настолько много снега, что машины скорой помощи не могут доезжать до места назначения. Бригады принимают вызов, но по дороге просто буксуют, сообщает karelinform.ru . Только утром 30 ноября застряло два автомобиля с медиками в разных населенных пунктах республики. Жители оставляют негативные комментарии в социальных сетях.

Люди критикуют местную власть из-за того, что дороги своевременно не очищают. Так, скорая помощь не смогла проехать по заснеженной дороги в Сулажгоре. Очевидец написал, что трактору достаточно проехать один раз, чтобы ковшом собрать выпавший снег. Тем не менее, никто дорогу не очищает.

«Врачи по сугробам добирались до дворовой территории!», - негодует пользователь социальной сети

Утром примерно в четыре часа в Петрозаводске машина скорой помощи застряла в снежном сугробе. Медики везли в больницу пациента. Они были вынуждены обратиться в МЧС. Очевидец происшедшего выложил видео в сеть. Он оставил комментарий, в котором критикует работу местной власти.

«Спасибо городским властям за заботу»

Ранее стало известно, какая погода сохранится в Московской области в четверг, 30 ноября. Уже 1 декабря жителям стоит приготовиться к магнитной буре.