Жители Карелии критикуют местную власть: автомобили скорой помощи буксуют в сугробах
Фото: [©Виталий Белоусов/РИА Новости]
В Карелии выпало настолько много снега, что машины скорой помощи не могут доезжать до места назначения. Бригады принимают вызов, но по дороге просто буксуют, сообщает karelinform.ru. Только утром 30 ноября застряло два автомобиля с медиками в разных населенных пунктах республики. Жители оставляют негативные комментарии в социальных сетях.
Люди критикуют местную власть из-за того, что дороги своевременно не очищают. Так, скорая помощь не смогла проехать по заснеженной дороги в Сулажгоре. Очевидец написал, что трактору достаточно проехать один раз, чтобы ковшом собрать выпавший снег. Тем не менее, никто дорогу не очищает.
«Врачи по сугробам добирались до дворовой территории!», - негодует пользователь социальной сети
Утром примерно в четыре часа в Петрозаводске машина скорой помощи застряла в снежном сугробе. Медики везли в больницу пациента. Они были вынуждены обратиться в МЧС. Очевидец происшедшего выложил видео в сеть. Он оставил комментарий, в котором критикует работу местной власти.
«Спасибо городским властям за заботу»
Ранее стало известно, какая погода сохранится в Московской области в четверг, 30 ноября. Уже 1 декабря жителям стоит приготовиться к магнитной буре.