Жительница Белгорода рассказала, как травмировалась ее внучка во время обстрела ВСУ

В четверг, 14 марта, ВСУ обстреляли центр Белгорода. Местная жительница рассказала РИА Новости , что пережила ее семья.

Белгородка рассказала, что они с внучкой находились в разных комнатах в момент взрыва. В помещении, где была женщина, взрывной волной выбило стекла, попадали стоящие фотографии. Девочка находилась в соседней комнате, отдыхала на диване с планшетом.

«А оно как бахнет. <> Бегу, кричу. Внучка ногу сильно ушибла», — рассказала очевидец взрыва в Белгороде.

Семья обратилась в больницу. Ребенка осмотрели медики. Перелома нет. Диагностировали сильный ушиб.

Женщина отметила, что в окнах не только выбило стекла. Теперь они не закрываются на замки. Местные власти отреагировали оперативно. Взрыв произошел днем, а оконные проемы уже забиты фанерой.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в интернет-мессенджере сообщил, что 14 марта над Белгородом и другими населенными пунктами региона сбили 10 объектов противника. В Белгороде повреждено остекление в жилых домах и здании школы. Есть пострадавшие. Троих жителей региона госпитализировали. Одна женщина погибла.

Ранее мы сообщали о попытке прорыва украинской диверсионной группы 14 марта на территорию Курской области.