Зоолог Ерофеева предупредила о возможности нападения шакалов на жителей России

Ростовский зоолог Регина Ерофеева рассказала, что один шакал не угрожает человеку. Зверь побоится нападать. Другое дело, если нападать будет несколько животных, сообщает rostovgazeta.ru .

Охотник Сергей рассказал редакции RostovGazeta об опасности, которая появилась из-за массового распространения шакалов на территории Ростовской области. Эксперт считает, что нарушена цепочка в экосистеме. Зоолог Регина Ерофеева рассказала, стоит ли переживать человеку.

«Шакалы обычно ходят по одному и не нападают на добычу крупнее себя. Человека шакал не тронет. Но если их будет несколько, и они будут очень голодны или напуганы — могут попытаться напасть», — объясняет зоолог.

Эксперт рекомендует жителям регионов, где рядом расположены лесопосадки, носить с собой свисток. Резкий шум отпугивает хищников.

Когда хищник пытается проникнуть во двор, то важно свистеть уже на моменте его входа на территорию. Рано или поздно животное может понять, что громкий звук не приносит ему вреда, кроме неприятных ощущений. Тогда хищник адаптируется и перестанет бояться. Эксперт рекомендует не злоупотреблять свистом.

Шакалы - это ночные хищники. Они не любят яркий свет, что можно также использовать в своих интересах. Достаточно установить лампы с ярким светом по периметру участка.

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