18 стадионов за год: Москва готовит спортивный бум за счет инвесторов

Москва готовится к спортивному ренессансу. До конца 2026 года в шести административных округах столицы вырастут 18 новых объектов для занятий физкультурой и спортом. Общая площадь комплексов составит около 214 тысяч квадратных метров, рассказали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства. Об этом сообщает «РБК».

Главной жемчужиной программы станет Центральная арена спортивного комплекса имени Стрельцова на юге столицы. Объект площадью 62,8 тысячи квадратов возводится в Даниловском районе на месте легендарного стадиона «Торпедо». Здесь появятся не просто тренировочные поля и трибуны, а целый спортивный городок с детским клубом, музеем и даже торговыми павильонами.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов подчеркнул масштабность проекта. Речь идет о полной реконструкции территории, которая превратит историческое место в современный спортивный кластер. Примечательная деталь: 17 из 18 объектов строятся не на бюджетные деньги, а за счет инвесторов.

Глава департамента Владислав Овчинский пояснил, что бизнес активно вкладывается как в крупные городские арены, так и в небольшие районные физкультурно-оздоровительные комплексы. Это значит, что москвичи получат возможность заниматься спортом буквально рядом с домом, не уезжая в центр.

