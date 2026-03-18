«Деньги просто закапывают»: Матвиенко потребовала разобраться с провалом проекта по очистке Волги

Поводом стал доклад главы Счетной палаты Бориса Ковальчука на пленарном заседании. Аудиторы вскрыли системные проблемы, из-за которых миллиарды рублей фактически ушли в песок. Ковальчук доложил сенаторам неутешительную статистику. Из 125 очистных сооружений, построенных за федеральный счет, в срок сдали только 109.

Но главная беда даже не в сроках. Многие объекты либо не выполняют свои функции, либо имеют завышенные технические параметры. То есть деньги потратили, а Волгу чище не сделали. Матвиенко возмутилась: для чего выделяются средства, которые просто закапываются и не работают? Она поручила профильному комитету детально изучить ситуацию и выяснить, кто в Минприроды отвечает за распределение бюджетных миллиардов и подписывает разрешения на ввод неработающих объектов.

Особое возмущение вызвал пример Кинешмы в Ивановской области. Там построили современные очистные за 3,6 миллиарда рублей, но трубу от другого населенного пункта проложили, не доведя до них. Не лучше ситуация и в Казани. Там до сих пор не ввели в эксплуатацию сооружения для рекультивации иловых полей, хотя проект должен был завершиться еще в конце 2024 года.

Матвиенко подчеркнула, что такие проекты критически важны для регионов и для людей, которые должны пить чистую воду. Поэтому она настаивает на детальном расследовании и привлечении виновных к ответственности.

Ранее в Госдуме предложили упразднить патентную систему и перекрыть стихийную миграцию.