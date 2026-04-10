Анна Чурсина возмутилась из-за увольнения Екатерины Волковой из театра

Накануне Волкова сообщила, что художественный руководитель уволил ее из-за возраста — актрисе исполнилось 44 года. Ей объяснили, что подходящих ролей для нее в театре уже нет.

«Это все очень неприятно для Кати… Мы все ее любим, она прекрасная артистка, а больше я ничего не могу сказать, лезть в ее отношения с худруком… Это не наше дело», — отметила Чурсина.

При этом актриса выразила надежду, что у ее коллеги все сложится хорошо в будущем.

Екатерина Волкова получила всенародную любовь и узнаваемость благодаря роли Веры, жены Кости, в популярном комедийном сериале «Воронины». Помимо этого проекта она сыграла в таких сериалах как «Короткие волны» и «Уроки выживания».

