«50 лет без России»: сколько зарабатывает изгнанный из РФ комик Сабуров на родине

Комику Нурлану Сабурову, которому недавно запретили въезд в Россию на 50 лет, нашли замену московским сценам на родине. Как выяснил Super, артист, которого развернули во Внуково после прилета из ОАЭ, сейчас активно выступает на частных мероприятиях в Казахстане.

Источники в индустрии рассказали, что Сабуров не только не ушел в тень, но и вполне успешно зарабатывает.

Как выяснилось, пригласить звезду на корпоратив можно за 10 млн тенге (более 1,5 млн рублей). Эти деньги дадут гостям 25 минут юмора. Если нужен ведущий мероприятия, цена не меняется — комик готов взять на себя и эту роль за те же деньги. Технический райдер при этом скромный — 300 тыс. тенге.

Интересны и условия выступления. Сабуров, по словам организаторов, совсем непривередлив. Он без проблем шутит на русском языке и спокойно делит сцену с другими артистами. Единственное жесткое правило — никакой съемки во время концерта. Зато после выступления фотографироваться со зрителями не запрещено.

Сейчас комик находится на родине и, судя по всему, не планирует сидеть без дела. Его график открыт для бронирования до конца февраля.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что проект «Что было дальше» (ЧБД), ведущим которого являлся комик Нурлан Сабуров, может переехать в Казахстан.