«ЧБД» меняет прописку: отказ в регистрации товарного знака вынудил Labelcom искать спасения за рубежом

Самое популярное комедийное шоу Рунета «Что было дальше» (ЧБД) находится на пороге полной смены локации. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Главным триггером стал 50-летний запрет на въезд в Россию для фронтмена шоу Нурлана Сабурова, что сделало невозможным проведение съемок на территории РФ в прежнем формате. Роспатент отказал продюсеру Максиму Морозову в регистрации товарных знаков «ЧБД» и «Что было дальше», сочтя бренд «слишком народным» для закрепления за одним владельцем. Суды также встали не на сторону создателей.

Также, команда уже начала развивать новый YouTube-канал, зарегистрированный в Казахстане. Это позволило обойти ограничения и поднять рекламные доходы до рекордных 120 млн рублей за выпуск. Для сравнения, стандартный выпуск в 2025 году приносил около 35 млн рублей.

Несмотря на то что проект начинался как часть экосистемы Labelcom и финансировался Вячеславом Дусмухаметовым, текущая ситуация вынуждает «ЧБД» стать полностью независимым экспортным продуктом. Переезд в Казахстан позволит комикам сохранить состав (Щербаков, Макаров, Масаев и др.) и продолжать монетизацию на глобальных платформах без оглядки на российские регуляторные риски.

Ранее депутат ГД Милонов призвал Сабурова поддержать Россию в украинском конфликте.