62 миллиона Долиной: суд в Подмосковье заставил мошенников вернуть деньги

Громкая история с обманом Ларисы Долины получила продолжение в Балашихинском суде Московской области. Суд обязал мошенников, которые развели певицу на квартиру и миллионы, вернуть ей 62 млн рублей. Об этом сообщает «Life.ru».

Долина изначально требовала 176 млн, но в итоге «уступила» — сумма иска сократилась до 114 млн. При этом 62 млн уже взысканы. Остается открытым вопрос, удастся ли взыскать оставшиеся средства.

Напомним, что сама история началась еще в 2024 году. Мошенники, представившиеся силовиками и банкирами, выманили у певицы 317 млн рублей, заставив продать элитную квартиру. В итоге четверо подсудимых получили реальные сроки: Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий — по 7 лет, Андрей Основа — 4 года. Всех также оштрафовали на суммы от 900 тыс. до 1 млн рублей.

Долина, которая не раз публично рассказывала о пережитой травме, наконец может вздохнуть спокойнее. Деньги возвращаются, виновные наказаны. Правда, сама певица пока не комментирует ни сумму возврата, ни то, как она оценивает такой исход. Но суд сказал свое слово.

