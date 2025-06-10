Абрамович окончательно отказался от владения футбольными клубами

Роман Абрамович сообщил, что больше не будет владеть или управлять футбольными клубами, но может поддержать академии и сказать прощальное слово. Об этом пишет Daily Mail.

Российский бизнесмен Роман Абрамович заявил о полном отказе от владения и профессионального участия в футбольных клубах. По словам предпринимателя, он покончил с этой главой в своей жизни и не намерен приобретать или управлять новыми командами. Вместе с тем он допускает возможность поддержки футбольных академий и проектов, направленных на помощь молодым игрокам из сложных семей. В частности, Абрамович выразил желание однажды вернуться на матч, чтобы попрощаться с «Челси», но подчеркнул, что это будет единственный формат контакта.

Такое решение стало итогом нынешнего этапа в его жизни после продажи «Челси» в 2022 году под давлением санкций. Ранее бизнесмен активно участвовал в управлении клубом, однако сегодня заявляет о завершении всех профессиональных связей с футбольным миром.

В качестве возможного альтернативного пути он видит помощь социальным спортивным инициативам, отмечая готовность содействовать только тем проектам, которые действительно меняют судьбы молодых людей.

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