Афера на миллионы: менеджер Зиверт чуть не уничтожил певицу

На протяжении нескольких лет известная певица Зиверт, ее поклонники и организаторы концертов были жертвами обмана. Виной всему оказался концертный директор Влад Поляков. Ужасающей правдой поделилась сама певица.

«Он работал в связке с Кириллом Орешкиным, который не должен был иметь никакого отношения к моей команде и продаже моих концертов. Сейчас этот департамент у нас зачищен. Влад Поляков уволен, а Кирилл Орешкин теперь уж точно мимо моей деятельности», — рассказала певица у себя в соцсетях.

Дело в том, что последние четыре года концертная деятельность Зиверт то и дело сопровождалась неприятными происшествиями. Выступления отменялись без причины, организаторам и поклонникам не возвращали деньги. Репутация звезды висела на волоске. Но сама певица не представляла, насколько все плохо.

В течение месяца Зиверт разбиралась в происходящем, на данный момент, по ее словам, виновные уволены, а к работе приступила новый директор.

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