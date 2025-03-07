Актер Глеб Калюжный захотел служить в армейском оркестре

Накануне Калюжному, избегавшему призыва на протяжении шести лет, была вручена повестка. Согласно информации SHOT, через две недели он должен пройти медицинскую комиссию, где ему, вероятно, будет присвоена категория годности «А», что означает отправку в армию в ближайшее время.

Однако с такой категорией вероятность попасть в оркестр у него невелика, и, скорее всего, его направят в морскую пехоту или ВДВ.

Недавно стало известно, что Калюжный, известный по сериалу «Трудные подростки», регулярно получал повестки с 2019 года, но игнорировал их. После окончания школы в 2016 году и работы в сериалах он лишь недавно поступил в университет «Синергия», возможно, с целью получения отсрочки.

В результате против актера возбудили уголовное дело по статье 328 УК РФ за уклонение от воинской службы, теперь ему грозит либо год службы, либо до двух лет лишения свободы.

Калюжный после возбуждения против него уголовного дела сам явился к следователю в сопровождении адвоката.

Ранее сообщалось, что новости о госпитализации актера Евгения Миронова являются неправдой. Они вызывают смех и удивление, так считает сам артист.