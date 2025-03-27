Стали известны места прощания и похорон актера Веселкина

Гражданская панихида состоится в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), где актер проработал большую часть своей карьеры.

Веселкин ушел из жизни после долгой и тяжелой болезни. О его смерти стало известно в среду, 26 марта. Ему было 63 года.

Актер родился 21 ноября 1961 года в Москве. В 1983 году окончил Театральное училище имени Щукина, а в 1996 году был удостоен звания зааслуженного артиста РФ.

Веселкин присоединился к труппе РАМТа в 1983 году и за 42 года на сцене успел сыграть около 60 ролей, завоевав признание как у зрителей, так и у критиков. Он стал неотъемлемой частью театральной жизни страны, олицетворяя собой высокие театральные традиции и мастерство исполнения.

Ранее сообщалось, что прощание с военкором Первого канала Анной Прокофьевой состоится в Москве 30 марта.