Стали известны места прощания и похорон актера Веселкина
Прощание с актером Веселкиным состоится 29 марта на Троекуровском кладбище
Фото: [freepik.com]
Прощание с российским актером Алексеем Веселкиным состоится 29 марта, сообщило РИА Новости. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
Гражданская панихида состоится в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), где актер проработал большую часть своей карьеры.
Веселкин ушел из жизни после долгой и тяжелой болезни. О его смерти стало известно в среду, 26 марта. Ему было 63 года.
Актер родился 21 ноября 1961 года в Москве. В 1983 году окончил Театральное училище имени Щукина, а в 1996 году был удостоен звания зааслуженного артиста РФ.
Веселкин присоединился к труппе РАМТа в 1983 году и за 42 года на сцене успел сыграть около 60 ролей, завоевав признание как у зрителей, так и у критиков. Он стал неотъемлемой частью театральной жизни страны, олицетворяя собой высокие театральные традиции и мастерство исполнения.
Ранее сообщалось, что прощание с военкором Первого канала Анной Прокофьевой состоится в Москве 30 марта.