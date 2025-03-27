В Москве 30 марта простятся с погибшим военкором Первого канала Прокофьевой

Прощание с погибшим военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой состоится в Москве 30 марта. Об этом сообщили в эфире телеканала. Церемония пройдет в траурном зале Троекуровского кладбища.

В среду, 26 марта, Прокофьева трагически погибла в Белгородской области, подорвавшись на вражеской мине. Оператор съемочной группы Первого канала Дмитрий Волков получил множество ранений. Он находится в тяжелом состоянии.

Анна Прокофьева была талантливым журналистом и военным корреспондентом. С сентября 2020 по ноябрь 2022 годов она работала в испанской редакции агентства Sputnik, где освещала важные события и вела телеграм-канал, посвященный сбору гуманитарной помощи.

После ухода из Sputnik Прокофьева активно занималась перевозкой гуманитарной помощи в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Вскоре она присоединилась к команде Первого канала, продолжая свою работу в сложных условиях.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило ввести звание ветерана военной журналистики и увеличить выплаты за ранения.