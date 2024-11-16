Советскую актрису Светлану Светличную похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с сыном и мужем. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что прощальная церемония с артисткой пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино.

О смерти заслуженной артистки РСФСР стало известно в субботу, 16 ноября. Последние месяцы она провела в больнице, так как испытывала проблемы с почками и легкими. По информации SHOT, причиной смерти актрисы стала острая сердечная недостаточность. Ей было 84 года.

Светличная впервые вышла замуж в 35 лет за актера Владимира Ивашова. В СССР их называли самой красивой парой страны. В браке у них родились двое сыновей — Олег и Алексей. Олег умер в 2006 году от токсического отравления алкоголем. Его похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с отцом.

Как ранее сообщил SHOT, последними, кто видео Светлану Светличную живой, были сын Алексей и внучка Мария.