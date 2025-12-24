Александр Мальцев стал лучшим синхронистом года по версии World Aquatics после триумфа в Сингапуре

Российский спортсмен Александр Мальцев удостоен звания лучшего синхрониста 2025 года по версии международной федерации плавания World Aquatics. Высокую награду он получил после впечатляющего возвращения на чемпионат мира в Сингапуре.

Международная федерация плавания World Aquatics официально назвала Александра Мальцева лучшим синхронистом уходящего года. Это звание российский спортсмен заслужил блестящим выступлением на мировом первенстве в Сингапуре, куда сборная России вернулась после трехлетней паузы.

На том турнире 30-летний Мальцев завоевал три золотые и одну серебряную медаль. Он победил в личных соревнованиях в технической и произвольной программах, а также в технической программе смешанных дуэтов вместе с партнершей. В произвольной программе микст-дуэтов дуэт взял серебро.

Нынешний успех лишь подтвердил статус Мальцева как уникального спортсмена. Он является единственным в истории семикратным чемпионом мира среди мужчин в синхронном плавании. Его предыдущие победы на мировых чемпионатах датируются 2015, 2017 и 2019 годами. Вынужденный перерыв с 2022 по 2024 год из-за отстранения российских спортсменов от международных стартов не сломал чемпиона. Его триумфальное возвращение и звание лучшего синхрониста планеты стали одним из самых ярких событий в мировом водном спорте в этом сезоне.

Ранее сообщалось о том, что синхронистки Московской области завоевали три награды Кубка России.