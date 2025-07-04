Александр Шепс отреагировал на слухи о госпитализации

Александр Шепс прокомментировал слухи о своей госпитализации и заявил, что чувствует себя абсолютно здоровым. Об этом пишет Super.ru.

В последние дни в СМИ появилась информация о возможной госпитализации Александра Шепса. Утверждалось, что экстрасенс якобы попал в больницу с подозрением на пневмонию. Однако сам он дал понять — эти сообщения не соответствуют действительности.

Он подтвердил, что действительно проходил обследование легких, но подчеркнул — это была плановая диагностика, рекомендованная врачами после перенесенного недомогания. Результаты оказались хорошими, и госпитализация не понадобилась.

Шепс сообщил, что с ним все в порядке, а слухи могли возникнуть из-за того, что кто-то неверно истолковал его визит в клинику. На премьере нового шоу он выглядел бодро и не демонстрировал признаков болезни.

Таким образом, очередная тревожная новость о звезде «Битвы экстрасенсов» оказалась просто сплетней.

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