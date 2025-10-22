Александр Васильев о задержании в США: багаж проверили на бриллианты из Лувра

Известного историка моды Александра Васильева задержали для досмотра в американском аэропорту. По его словам, инцидент сопровождался ироничным замечанием пограничной службы о пропавших драгоценностях из Лувра. Об этом сообщает ТАСС.

Российский искусствовед Александр Васильев столкнулся с повышенным вниманием пограничной службы США при въезде в страну. Его сопроводили в отдельную комнату для дополнительной проверки, где сняли отпечатки пальцев и задали ряд вопросов о целях визита и предстоящих встречах.

Досмотр личного багажа занял около двадцати минут. Как отметил Васильев, отпуская его, сотрудники службы пошутили, что бриллиантов из Лувра в чемодане не обнаружили. Эта ирония отсылает к недавней громкой краже, когда из парижского музея похитили ювелирные украшения на сумму €88 млн.

Васильев предположил, что инцидент может быть связан с его запланированными лекциями в США и Канаде. После завершения всех формальностей его беспрепятственно отпустили.

Ранее сообщалось о том, что директор Лувра Лоранс Де Кар подала в отставку после ограбления, но ей отказали.