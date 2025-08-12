Александра Трусова стала мамой: фигуристка рассказала о первых днях с сыном

Александра Трусова впервые стала мамой — фигуристка и ее муж Макар Игнатов стали родителями 6 августа. Спортсменка призналась, что реальность родов оказалась не такой, как она представляла. Об этом сообщает Lenta.ru.

Олимпийская чемпионка Александра Трусова и ее супруг фигурист Макар Игнатов стали родителями. Мальчик появился на свет 6 августа, но подробности семья раскрыла только сейчас.

Трусова рассказала, что, несмотря на подготовку, роды стали для нее неожиданностью. Она отметила, что присутствие мужа помогло ей справиться со стрессом. Пара поженилась в августе 2024 года, а теперь в их жизни начался новый этап.

Александра Трусова — одна из самых титулованных российских фигуристок. В ее коллекции медали Олимпиады, чемпионатов мира и Европы. Макар Игнатов тоже добился успехов в спорте, став вице-чемпионом России. Теперь оба сосредоточатся на родительских обязанностях.

