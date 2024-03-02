Алла Пугачева планирует представить премьеру песен в честь своего юбилея

Народная артистка СССР Алла Пугачева запланировала выпустить новые песни в часть своего 75-летнего юбилея, который она отметит в апреле. Об этом она сообщила в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Примадонна также заявила, что ей стало известно о выходе недавнего альбома «P.S» одной из последних.

Ранее сообщалось, что этот альбом вышел вчера и стал первым с 2008 года. В нем представлены 20 песен с юбилейного концерта артистки пять лет назад.

Напомним, что певица и ее муж Максим Галкин* могут перестать владеть недвижимостью в нашей стране. Прежде всего это касается их роскошного замка в подмосковной деревне Грязи.

*признан иноагентом в России.