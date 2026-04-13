Алла Пугачева появилась на праздновании Пасхи в короткой юбке

Российская певица Алла Пугачева, которая уже пятый год находится в эмиграции, появилась на праздновании Пасхи в короткой юбке, сообщает The Voice. Певица переехала на Кипр из Израиля и сейчас проживает в Лимасоле. В своем блоге она опубликовала снимок, на котором позирует на лужайке возле ростовой куклы зайчихи.

Православный праздник Пугачева встретила без мужа и детей. Максим Галкин* с детьми находится в США. Накануне комик опубликовал фотографию с дочерью Лизой на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

У самой певицы уже давно наблюдаются проблемы со здоровьем: Пугачева испытывает трудности при передвижении, поэтому ходит по улицам с тростью.

Накануне стало известно, что Пугачева выставила на продажу свою квартиру в Филипповском переулке в Москве, которая оценивается в $5 млн. Однако риелторы скептически оценивают этот лот, полагая, что продажа может затянуться из-за высокой цены и других обстоятельств.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.