Американский рэпер Akon попал под атаку дронов в Сочи

Американский рэпер Akon оказался в эпицентре атаки беспилотников в Сочи — охрана увела музыканта в укрытие, несмотря на его желание остаться с командой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В Сочи 8 августа объявили воздушную тревогу из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. В это время в городе находился американский рэпер Akon, приехавший на концерт. Охрана оперативно отвела артиста в ванную комнату отеля, хотя он хотел остаться в лобби с коллективом.

Несмотря на экстренную ситуацию, музыкант сохранял спокойствие и даже продолжил готовиться к выступлению, запланированному на вечер того же дня. Инцидент не повлиял на график артиста — концерт состоялся в запланированное время.

