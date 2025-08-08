«Молодцы! Красиво!»: рэпер Гио Пика отреагировал на кражу своих денег в самолете

Рэпер Гио Пика лишился $2 тыс и €600 во время перелета из Сыктывкара — неизвестные вытащили деньги из его багажа, пока музыкант спал. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

47-летний рэпер Георгий Джиоев, известный как Гио Пика, стал жертвой кражи в самолете. По данным источника, музыкант летел из Сыктывкара, где находился по личным делам. Пока он спал, злоумышленники добрались до его ручной клади на верхних полках и похитили $2 тыс и €600 — в пересчете около 215 тыс рублей.

Гио Пика отреагировал на происшествие с иронией, назвав действия воров «красивыми». Интересно, что сам исполнитель в юности не раз сталкивался с криминалом — он признавался, что в подростковом возрасте попадался на кражах, но никогда не задерживался полицией.

Музыкант, прославившийся песнями в стиле шансон-рэп, неоднократно говорил о своем знакомстве с криминальной средой. Он отмечал, что 18 лет, прожитые в Республике Коми, дали ему глубокое понимание этой темы. Однако, как подчеркивал рэпер, между «воспеванием» криминала и реальной жизнью в нем — большая разница.

Ранее сообщалось о том, что в Воронеже осудили мужчину за насилие над дочерьми.