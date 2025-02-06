Анна Седокова объяснила свое появление в образе невесты на шоу Первого канала

Певица Анна Седокова столкнулась с потоком критики после выступления в шоу «Три аккорда» на Первом канале, где она появилась в образе невесты после недавней трагедии с бывшим супругом.

Выступление Анны Седоковой в шоу «Три аккорда» вызвало неоднозначную реакцию телезрителей. Артистка предстала со сцены в образе невесты, исполнив композицию «Я не могу без него» в пышном белом платье с фатой. Этот выбор многие сочли неуместным в связи с недавней трагедией — смертью ее бывшего супруга Яниса Тиммы.

В ответ на критику певица обратилась к поклонникам в своем блоге в соцстеях с разъяснениями. По словам исполнительницы, съемки программы проходили еще летом прошлого года, задолго до декабрьских событий, перевернувших ее жизнь. Седокова подчеркнула, что выбор песни и сценического образа никак не связан с произошедшей трагедией.

Стоит отметить, что шоу «Три аккорда» — музыкальный проект Первого канала, где известные артисты демонстрируют свое исполнительское мастерство в жанре шансон. Каждый номер участников — это целостная театральная постановка с продуманными костюмами и драматургией, что объясняет выбор яркого сценического образа певицей.

Ранее стало известно о том, что в Латвии заговорили о возможности вызова Седоковой на допрос по делу Тиммы.