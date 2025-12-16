Апокалипсис в центре Мюнхена: Анна Семак назвала рождественское шествие «маршем бесов»

Анна Семак, супруга главного тренера петербургского «Зенита», столкнулась в Мюнхене со зрелищем, которое назвала «маршем Сатаны». Речь идет о традиционном европейском шествии в честь рождественского персонажа Крампуса. Об этом сообщает RT.

Центральная площадь Мюнхена у ратуши, по словам Анны Семак, была забита возбужденной толпой. Вместо ожидаемых знаменитостей на улицы старого города вышли сотни людей, переодетых в рогатых чудовищ. Это традиционное для Баварии и Австрии шествие Крампусов — фольклорного спутника Святого Николая, который символизирует наказание для непослушных.

Однако для жены российского тренера зрелище стало шоком. Она описывала странные звуки, похожие на гон дикого зверя, и процессию «бесов с рогами», которую пристально сопровождала полиция. Особое впечатление на нее произвел контраст между мрачными образами и праздничным пасхальным звоном колоколов, который она назвала «перевернутой реальностью».

В своем эмоциональном рассказе Анна Семак напрямую связала увиденное с нравственным упадком Европы, заявив, что континент близок к своему апокалипсису.

Ранее главного тренера «Зенита» Семака задержали в аэропорту Мюнхена.