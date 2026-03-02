«Белый лотос» без статуэтки: российский актер Юрий Колокольников заблистал на премии в Лос-Анджелесе
Юрий Колокольников посетил Actor Awards в Лос-Анджелесе
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Российский актер Юрий Колокольников появился на красной ковровой дорожке церемонии Actor Awards (ранее SAG Awards) в Лос-Анджелесе вечером 1 марта. Об этом сообщает Times Argus.
Колокольников вышел в классическом черном смокинге, дополненном прозрачными очками, и привлек внимание фотографов. Он входил в номинацию на премию за лучший актерский ансамбль в драматическом сериале — за участие в третьем сезоне «Белого лотоса» вместе с Джейсоном Айзексом, Уолтоном Гоггинсом, Эйми Лу Вуд и другими коллегами по касту.
Победу в этой категории одержал актерский коллектив медицинского сериала «Питт» с Ноа Уайли в главной роли. «Питт» также принес Уайли награду за лучшую мужскую роль в драме. Ансамбль «Белого лотоса» остался без статуэтки, хотя сериал считался одним из фаворитов благодаря ярким персонажам и сатирическому сюжету. Колокольников, известный по ролям в «Игре престолов» и российских проектах, продолжает активно работать в международном кино и телевидении.
