«Белый лотос» без статуэтки: российский актер Юрий Колокольников заблистал на премии в Лос-Анджелесе

Колокольников вышел в классическом черном смокинге, дополненном прозрачными очками, и привлек внимание фотографов. Он входил в номинацию на премию за лучший актерский ансамбль в драматическом сериале — за участие в третьем сезоне «Белого лотоса» вместе с Джейсоном Айзексом, Уолтоном Гоггинсом, Эйми Лу Вуд и другими коллегами по касту.

Победу в этой категории одержал актерский коллектив медицинского сериала «Питт» с Ноа Уайли в главной роли. «Питт» также принес Уайли награду за лучшую мужскую роль в драме. Ансамбль «Белого лотоса» остался без статуэтки, хотя сериал считался одним из фаворитов благодаря ярким персонажам и сатирическому сюжету. Колокольников, известный по ролям в «Игре престолов» и российских проектах, продолжает активно работать в международном кино и телевидении.

