На Ларису Гузееву пожаловались еще 19 обманутых сделкой с виллами россиян

Еще 19 человек обвинили российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву в мошенничестве, пишет Mash.

По официальным данным, количество людей, которых обманули сделкой с виллами на Бали, уже достигло 27. Однако, как отмечает телеграм-канал, жертв обмана может быть намного больше.

В июне сообщалось, что Гузееву заподозрили в участии в мошеннической схеме предпринимателя Сергея Домогацкого, чьи услуги звезда «Первого канала» активно рекламировала в своем блоге.

По информации Mash, на эту рекламу повелись, и в результате чего пострадали, минимум 60 человек. Столько же обратились к адвокату за помощью, 27 из них — пришли в полицию и написали заявление.

Обманутые россияне считают, что Гузеева ввела их в заблуждение, нахваливая райские места и призывая купить там дома через Домогацкого. Пострадавшие уверены, что застройщику не принадлежит ни один объект на островах, а он является просто «говорящей головой» в рекламе. Люди уверены, что виллы на самом деле просто арендовали на определенный срок для фиктивной продажи.

Пока на телеведущую дело не заводили, но МВД уже начало проводить проверку. Сама Гузеева никак ситуацию не комментирует.

Ранее заслуженный юрист РФ Иван Соловьев увидел мизерный шанс на привлечение Ларисы Гузеевой к ответственности по делу о виллах на Бали.