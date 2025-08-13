Без штанов в 60 лет: Алена Апина сделала откровенную фотосессию
60-летняя певица Алена Апина устроила смелую фотосессию, позируя в одной футболке без штанов. Поклонники восхитились ее моложавой внешностью и стройной фигурой. Об этом сообщает Lenta.ru.
Советская и российская эстрадная звезда Алена Апина доказала, что возраст — не помеха для смелых экспериментов. На своей странице в социальной сети певица опубликовала серию откровенных снимков, где предстала в белой футболке с принтом красного автомобиля, полностью отказавшись от брюк.
Образ дополнили легкий макияж с розовой помадой, небрежная прическа и татуировка в виде рыбки Дори из мультфильма «В поисках Немо». Фотосессия вызвала бурную реакцию подписчиков — в комментариях десятки восторженных отзывов о стройных ногах и моложавой внешности 60-летней звезды.
Апина давно известна своими эпатажными выходками. Похоже, певица намерена и дальше ломать стереотипы о возрасте, доказывая, что чувствовать себя сексуальной можно в любые годы. Ее последние фото вновь заставили задуматься о том, какие секреты молодости использует звезда.
