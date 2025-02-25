Бибер дал редкий комментарий о полугодовалом сыне

На благотворительном хоккейном матче Skate For LA Strong Джастин сделал редкое заявление о своем малыше Джеке Блюзе. Когда журналист шутливо отметил, что для того, чтобы Джек встал на коньки, еще слишком рано, Бибер с улыбкой ответил: «Никогда не рано».

Кроме того, на мероприятии Джастин также рассказал, что рад присутствовать на нем вместе с семьей. Эти слова отчасти развеяли слухи о возможном разводе с его женой Хейли.

Несмотря на его оптимистичный настрой, инсайдеры сообщают, что Хейли испытывает трудности в отношениях из-за психического состояния Бибера. У артиста действительно имеются проблемы с психическим здоровьем, фанаты переживают за его самочувствие.

Кроме того, недавно в Сеть попали фотографии Джастина, на которых он побрит налысо. Это вызвало обеспокоенность у фанатов, а также породило слухи о зависимости певца на фоне смерти друга Лиама Пейна. Однако представитель Бибера опроверг их.

Стоит отметить, что Джастин и Хейли Бибер ни разу не показали лицо своего ребенка. Несмотря на это, родители активно делятся трогательными фотографиями с сыном в соцсетях.

Ранее сообщалось, что фанаты начали подозревать певицу Селену Гомес в использовании препарата «Оземпик».