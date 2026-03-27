Битва невидимок: стюарды объяснили, почему Перес и Албон избежали наказания после жесткого контакта

Столкновение на трассе, два разбитых болида и… ни одного наказания. Судьи ФИА выпустили вердикт по инциденту между Серхио Пересом и Алексом Албоном, который случился на первой практике Гран-при Японии. Разбирательство длилось недолго, но результат удивил многих. Оба пилота вышли сухими из воды. Об этом сообщает «Чемпионат».

Формулировка стюардов звучит как технический детектив. Перес ехал на круге гоночной симуляции и видел позади Албона, когда выходил из 14-го поворота. Однако мексиканец не знал, что машина соперника сокращает отставание с пугающей скоростью. Виной всему — отказавшее «виртуальное зеркало» и тишина из боксов. Команда Переса не предупредила его, предполагая, что Албон останется сзади.

Сам же Албон, находясь на прогревочном круге, решил, что Перес оставляет ему пространство, когда тот зашел в поворот по широкой траектории. Британец рванул по внутренней, но не учел, что соперник его просто не видит.

Скорость сближения оказалась выше ожидаемой, и гонщики встретились там, где никто не ждал. Потерянные детали, недопонимание, отсутствие связи — стюарды сочли, что это была цепь ошибок, за которую нельзя наказывать кого-то одного. Никто не был признан преимущественно виновным.

В итоге — ни штрафных очков, ни позиций на старте. Для Ф1, где каждое столкновение разбирают под микроскопом, такое решение — редкость. Обычно наказание находят для обоих или для одного. Здесь же судьи развели руками, признав: это было не злонамеренное действие, а стечение обстоятельств. Или, проще говоря, гонка, в которой техника и люди подвели одновременно. Теперь командам предстоит ремонт, а пилотам — урок на будущее: в Формуле-1 невидимый соперник опасен не меньше реального.

