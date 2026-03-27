Мировой футбол наконец-то разморозил архив, который восемь лет пролежал в столе истории. Международная федерация футбола выложила полную версию легендарной серии пенальти между сборной России и Испанией на домашнем чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте.

Болельщики со всего света бросились вспоминать ту самую ночь, когда Игорь Акинфеев стал национальным героем, а испанские звезды в бессилии опускали головы. Фанаты признаются: у них до сих пор «отвисает челюсть» при виде тех сейвов вратаря. Кого-то накрыло волной воспоминаний о команде, которая заставила поверить в чудо. А кто-то не удержался от укола в адрес FIFA: в организации, мол, похоронили целое поколение российских футболистов, отлучив страну от больших турниров.

«Мы скучаем по сборной России на ЧМ», — эти слова под видео ставят лайки фанаты из Аргентины, Германии и Бразилии. «Однажды она вернется», — добавляют с надеждой те, кто все еще помнит, как Акинфеев тащил мяч из угла после удара Коке.

Параллельно в комментариях уже зреет новый спор: а что, если бы наша команда поехала на ближайший мундиаль в США, Канаду и Мексику? Фанаты уверены: даже сейчас, без официальных турниров, российский футбол продолжает жить в сердцах болельщиков. И если когда-нибудь нам снова позволят играть, тот самый дух 2018-го — когда Лужники ревели, а Акинфеев ловил звезд — обязательно вернется. А пока FIFA просто разморозила старую запись, а мир снова залип в экранах, вспоминая, как это было.

