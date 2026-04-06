Блогер Сабина Хайрова обвинила Клаву Коку в том, что та разрушила ее отношения с Димой Масленниковым

Блогер Сабина Хайрова обвинила певицу Клаву Коку в том, что та «увела» ее парня — популярного блогера Диму Масленникова, сообщает Super.ru.

По словам Хайровой, Клава вторгается в чужие отношения и жизнь, подавая это как красивую романтику.

«Если в нашем мире поощряется восхваление женщин, которые вторгаются в отношения, уводят мужчин из отношений и семей, подавая это под соусом романтики. То я умываю руки. Ну или… покинула чат-чат», — написала девушка, намекнув в конце на популярное песню Коки.

Действительно, в Сети активно обсуждали отношения между Масленниковым и Хайровой, которые, по некоторым данным, завязались в 2024-м году. Блогеры вместе появлялись в видеороликах, их часто замечали на мероприятиях. Официально ни Дима, ни Сабина не подтверждали эти слухи. В 2025-м году стало известно, что блогеры расстались.

Позже подписчики обсуждали, что Масленников начал близко общаться с Кокой. При этом блогера и певицу до этого связывали дружеские отношениях, тем более это подтверждал и сам Дима.

На прошлой неделе Клава удивила фанатов, выпустив альбом «Как я люблю тебя» с Масленниковым на обложке. Тогда же пара объявила не только об отношениях, но и о предстоящей свадьбе.

Ранее блогер Дима Масленников признался, что начал испытывать чувства к Клаве Коке еще в 2021 году.