Большунов против Бакурова: олимпийский чемпион объяснил эмоциональную атаку после гонки

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов объяснил свои агрессивные действия на трассе нарушением спортивной этики со стороны оппонента. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает «Газета.ру» .

Конфликт произошел в полуфинале мужского спринта свободным стилем, где борьба за выход в финал достигает пика интенсивности. Для Большунова, в активе которого помимо трех олимпийских золотых медалей четыре серебра и две бронзы, а также титулы чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка мира, этот инцидент стал демонстрацией нетерпимости к нечестной борьбе.

«Хочется честной борьбы. Мне не понравилось отношение Бакурова на дистанции, когда на верхушке первого подъема было прыгание на лыжи. Понятно, что может не видел. Но потом так же на финишном повороте, что привело к падению. Конечно, волна эмоций», — сказал Большунов.

Напомним, что Большунов вступил в конфликт с Александром Бакуровым после полуфинала спринта на первом этапе Кубка России. Сразу после финиша Большунов подошел к стоявшему спиной сопернику и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, показал характерный жест — покрутил пальцем у виска и покинул трассу, заметно прихрамывая.

Ранее сообщалось, что Вайцеховская объяснила, что стоит за «срывом крыши» чемпиона Большунова. Скандал также прокомментировали в Госдуме.