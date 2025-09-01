Боня организовала спасательную миссию для альпинистки Наговициной

Телеведущая Виктория Боня добилась от властей Кыргызстана разрешения на запуск спасательного дрона с вертолета для проверки состояния альпинистки Натальи Наговициной, которая уже почти 20 дней находится на высоте 7140 метров с переломом ноги. Об этом сообщает Super.ru.

Российская альпинистка Наталья Наговицина продолжает оставаться в экстремальных условиях на склонах Пика Победы в Кыргызстане. После перелома ноги на высоте 7140 метров она провела около десяти дней в полном одиночестве, имея лишь минимальное снаряжение — горелку, спальный мешок и поврежденную палатку при температурах до -26 градусов.

Все предыдущие спасательные операции не увенчались успехом из-за сложных погодных условий и экстремальной высоты — спасателям удалось подняться лишь до отметки 6100 метров. Хотя официального подтверждения гибели от федерации альпинистов нет, шансы на спасение с каждым днем уменьшаются.

Виктория Боня добилась от киргизских властей разрешения на использование вертолета для запуска специализированного дрона. Аппарат должен быть запущен 2 сентября с борта вертолета для визуальной проверки состояния Наговициной и определения ее точного местоположения. Эта миссия может стать решающей в установлении истины о судьбе альпинистки.

Ранее стало известно, что у Пика Победы появится табличка памяти застрявшей на горе в Киргизии россиянки Наговициной.