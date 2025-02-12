Виктория Боня призналась, когда в последний раз занималась сексом

Телеведущая и модель Виктория Боня поделилась откровенной информацией о своей личной жизни, признавшись, что последний раз занималась сексом и целовалась в 2024 году. Это выяснили журналисты журнала Super.

Как отмечает источник, подписчики Бони часто интересуются подробностями интимной жизни девушки. Сама она не стала скрывать правду и назвала дату «последнего раза» и последнего поцелуя.

«Не поверите, и то, и другое было в прошлом году», — рассказала Боня.

Обсуждение интимной жизни звезды продолжает быть одним из горячих трендов в комментариях к ее постам. Ранее Виктория ответила на нескромный вопрос о размере члена у своего партнера, отметив, что параметры органа ей не важны. Главным она назвала его хозяина.

Ранее стало известно, что главный врач Чародинской центральной районной больницы в Дагестане Курбан Рамазанов уволился после скандала с интимным видео, на котором запечатлена оральная связь с сотрудницей медицинского учреждения, оказавшейся многодетной матерью.