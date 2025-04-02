Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, сообщил NEWS.ru о необходимости проведения проверки песни «Мама» Аллы Пугачевой на предмет дискредитации специальной военной операции. Он утверждает, что данная композиция создана с использованием западных инструкций и не отражает патриотических ценностей.

Бородин подчеркнул важность привлечения специалистов из МВД или Минюста для проведения объективной оценки, исключая частные организации. Он также заявил о намерении подготовить обращения, касающиеся дискредитации Вооруженных сил России.

Недавно Алла Пугачева представила две новые композиции — «Мама» и «Поцелуй войны». Музыкальное сопровождение для обеих композиций создал Андрей Мисин.

По мнению Бородина, первая песня лишь прикрывается патриотической тематикой, в то время как на самом деле является продуктом западного влияния.

Он планирует обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой о проведении соответствующей проверки. Бородин призвал к осторожности и ожидает результатов экспертной оценки, прежде чем делать окончательные выводы.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ избил девушку в Киеве, слушавшую Валерия Меладзе.