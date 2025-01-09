Собчак отреагировала на сообщение о клинической смерти Кеосаяна
Собчак прокомментировала сообщения о клинической смерти режиссера Кеосаяна
Фото: [rutube.com/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ]
Блогер и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала информацию о клинической смерти режиссера Тиграна Кеосаяна.
Ранее об этом сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян. Сейчас Кеосаян находится в состоянии комы.
Собчак в своем телеграм-канале выразила поддержку семье супружеской пары и отметила, что Маргарита очень близка с мужем и много времени проводит с ним в этой трудной ситуации.
«Я не знаю лично Тиграна, но знаю, что Маргарита его очень любит. Знаю, что каждый день она ездит к нему и проводит много времени рядом, и это все происходит уже, увы, какое-то довольно долгое время. (...) Пусть жизнь победит смерть», — написала Собчак.
Состояние Кеосаяна оценивается как крайне тяжелое. Как сообщила Симоньян, муж давно испытывал проблемы с сердцем.
Кеосаяну 59 лет. Он является сыном известного советского режиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна, который стоит за созданием культового фильма «Неуловимые мстители». Тигран также является автором и ведущим программы «Международная пилорама». В 2024 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ.
Ранее сообщалось, что в возрасте 82 лет умер французский актер Бенуа Аллеман.