Собчак отреагировала на сообщение о клинической смерти Кеосаяна

Ранее об этом сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян. Сейчас Кеосаян находится в состоянии комы.

Собчак в своем телеграм-канале выразила поддержку семье супружеской пары и отметила, что Маргарита очень близка с мужем и много времени проводит с ним в этой трудной ситуации.

«Я не знаю лично Тиграна, но знаю, что Маргарита его очень любит. Знаю, что каждый день она ездит к нему и проводит много времени рядом, и это все происходит уже, увы, какое-то довольно долгое время. (...) Пусть жизнь победит смерть», — написала Собчак.

Состояние Кеосаяна оценивается как крайне тяжелое. Как сообщила Симоньян, муж давно испытывал проблемы с сердцем.

Кеосаяну 59 лет. Он является сыном известного советского режиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна, который стоит за созданием культового фильма «Неуловимые мстители». Тигран также является автором и ведущим программы «Международная пилорама». В 2024 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ.

Ранее сообщалось, что в возрасте 82 лет умер французский актер Бенуа Аллеман.