Чак Норрис попал в больницу на Гавайях

Чрезвычайная ситуация произошла в последние сутки, однако детали случившегося пока не раскрываются. Инсайдеры утверждают: несмотря на неприятность, Норрис держится молодцом. Он в хорошем настроении и даже шутит. Все случилось настолько внезапно, что еще за день до этого актер тренировался на острове. Приятель Чака разговаривал с ним по телефону и подтвердил: старина в полном порядке и сыплет шутками.

Ранее в этом месяце Норрис отпраздновал день рождения. В соцсетях он выложил видео, где вовсю спаррингует с тренером. 86 лет — не возраст для человека, который десятилетиями учил зрителей, что «нет ничего невозможного». Поклонники уже шлют кумиру тысячи сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Врачи пока хранят молчание о характере недуга. Но если Норрис даже в больнице не теряет чувства юмора, значит, скоро он снова будет в строю. Ведь Чака Норриса не может остановить ничто — даже больничная палата.

