Четыре команды юных знатоков из Подмосковья вышли в финал всероссийского турнира «Знание. Игра»
Фото: [Пресс-служба Министерства образования МО]
В федеральный финал всероссийского турнира «Знание. Игра», организованного Обществом «Знание», вышли четыре команды юных знатоков из Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Отмечается, что в число сильнейших вошли команды «Логарифмы» из лицея №5 из Долгопрудного, «Мальки TEAM» из Истринского лицея, «Сборная Колледжа МГИМО» из Одинцовского колледжа МГИМО и «Казах» из Физтех-Лицея им. П. Л. Капицы из Долгопрудного.
Примечательно, что уже в мае ребята сыграют на всероссийском этапе, который состоится в Москве. Всего участниками федерального финала станут семьдесят пять команд, которые показали лучшие результаты по итогам отборочных игр.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что более десяти домов культуры и детских школ искусств обновят в Подмосковье в этом году.